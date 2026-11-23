Beşiktaş'ın bu sezon en büyük problemlerinden biri savunmada yapılan hatalar... Emmanuel Agbadou, Celtic ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor karşısındaki hatasıyla skorun 2-2'ye gelmesine sebep verdi. Fildişi Sahilli savunmacının basit top kaybının akabinde ev sahibi Konyaspor Enis'le skoru 2-2'ye getirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın bu sezon en büyük problemlerinden biri savunmada yapılan hatalar... Emmanuel Agbadou, Celtic ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor karşısındaki hatasıyla skorun 2-2'ye gelmesine sebep verdi. Fildişi Sahilli savunmacının basit top kaybının akabinde ev sahibi Konyaspor Enis'le skoru 2-2'ye getirdi.