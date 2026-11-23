Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, deplasmanda kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kendileri adına pozitif bir gün olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bence harikaydı, 3 puan aldık, deplasmanda kazandık. Şimdi önümüzde perşembe günü önemli bir maç var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Orada da çünkü savaşmamız gerekecek. Hepimizin üzerinde bir ağırlık vardı diyebiliriz aslında bu deplasman ağırlığı, bu yük vardı diyebiliriz. Bence bugün onun boşalmasını yaşadık, bugün onun mutluluğunu yaşadık diyebilirim o gol sevincinde hepimiz kenetlendik" diye konuştu.