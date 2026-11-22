Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni konç sponsorunun Fuzul olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş ile futbol A takımımızın konç sponsorluğunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Fuzul, 2026-27 sezonu sonuna kadar futbol A takımımızın konçunda yer alacak" denildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni konç sponsorunun Fuzul olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş ile futbol A takımımızın konç sponsorluğunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Fuzul, 2026-27 sezonu sonuna kadar futbol A takımımızın konçunda yer alacak" denildi.