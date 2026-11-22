Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard sarı kart görmeleri durumunda 30 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano gereksiz kartlardan kaçınmaları konusunda iki yıldıza uyarılarda bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard sarı kart görmeleri durumunda 30 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano gereksiz kartlardan kaçınmaları konusunda iki yıldıza uyarılarda bulundu.