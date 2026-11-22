Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, dar alanda top kapma ve taktiksel çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmalarıyla sona erdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, dar alanda top kapma ve taktiksel çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmalarıyla sona erdi.