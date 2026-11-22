Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Lukebakio ve Mbappe...
Beşiktaş, sağ kanat transferi için rotasını Benfica’dan Dody Lukebakio ve Lille’den Ethan Mbappe’ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldız için bonservis pazarlıklarını sürdürürken genç Fransız futbolcu için ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ kanat takviyesine yoğunlaşmış durumda. Takvim'de yer alan habere göre; siyah-beyazlıların bu mevki için yaz transfer döneminde de ilgilendiği Benficalı Dody Lukebakio ve Lille forması giyen Ethan Mbappe'yi gündemine aldığı öğrenildi. Portekiz ekibinin Belçikalı kanat oyuncusunu devre arasında satmaya sıcak baktığı Lukebakio için 20 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Yönetimin fiyatı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Diğer bir aday ise Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe. Siyah-beyazlıların Lille'de top koşturan 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve ocak ayında girişim yapmayı planladığı belirtiliyor.