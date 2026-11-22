Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sıkıntılı dönemden geçen ve çıkış arayışı içindeki TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki zorlu mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı karşılaşmayı Beinsports 1 naklen ekranlara getirecek. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 22 puanı bulunuyor.

DIŞ SAHADA 4 PUAN TOPLAYABİLDİ

Trendyol Süper Lig'de 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun geri kalanını doğrudan etkileyecek dev derbi öncesinde herhangi bir kayıp yaşamamak istiyor. Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi mağlup edebilen ve Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kalarak 4 puan toplayabilen Kara Kartal, Konya'da kazanarak dış saha fobisini de bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano galibiyetten başka bir sonucu düşünmediklerini söyledi.

TEK EKSİK KAPTAN ORKUN

Siyah-beyazlılarda zorlu Konyaspor deplasmanı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, bugünkü karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Konyaspor: BAHADIR, ANDZOUANA, RAYYAN, UĞURCAN, MASUAKU, MELİH, JEVTOVIC, GONÇALVES, DENİZ, COLLEY, MULEKA

Beşiktaş: NÜBEL, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, NDIDI, OLAITAN, CERNY, TROSSARD, VLAHOVIC