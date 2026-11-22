İki takım Süper Lig'de 51'inci kez karşılaşacak. Ligdeki 50 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Konyaspor kazandı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş 96 kez rakip fileleri havalandırırken, yeşil-beyazlılar 45 golle karşılık verdi. Konya'daki müsabakalarda Kartal 10 kez güldü. Ev sahibi 5 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş deplasmanda rakip ağları 37 kez sallarken, kalesinde 28 gol gördü.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
İki takım Süper Lig'de 51'inci kez karşılaşacak. Ligdeki 50 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Konyaspor kazandı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş 96 kez rakip fileleri havalandırırken, yeşil-beyazlılar 45 golle karşılık verdi. Konya'daki müsabakalarda Kartal 10 kez güldü. Ev sahibi 5 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş deplasmanda rakip ağları 37 kez sallarken, kalesinde 28 gol gördü.