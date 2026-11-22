Siyah-beyazlı taraftarları bir araya getirmeyi amaçlayan Konya Ereğli Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Adalı ve beraberindekiler dernek binasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Siyah-beyazlı taraftarları bir araya getirmeyi amaçlayan Konya Ereğli Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Adalı ve beraberindekiler dernek binasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.