Siyah-beyazlı takımın Konyaspor deplasmanı öncesi maç kadrosu belli oldu. Milli arada yaşadığı sakatlığın ardından tedbir amaçlı İstanbul'a dönen Agbadou ile Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Miretti Konya kafilesinde yer aldılar. İşte Beşiktaş kafilesi: Nübel, Doğan, Emir, Ndidi, Salih, Kartal, Oh, Ouattara, Agbadou, Olaitan, Poku, Cerny, Trossard, Miretti, Taylan, Vlahovic, İlhan, Rıdvan, Djalo, Ümit, Emirhan, Yasin, Murillo, Semih.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Siyah-beyazlı takımın Konyaspor deplasmanı öncesi maç kadrosu belli oldu. Milli arada yaşadığı sakatlığın ardından tedbir amaçlı İstanbul'a dönen Agbadou ile Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Miretti Konya kafilesinde yer aldılar. İşte Beşiktaş kafilesi: Nübel, Doğan, Emir, Ndidi, Salih, Kartal, Oh, Ouattara, Agbadou, Olaitan, Poku, Cerny, Trossard, Miretti, Taylan, Vlahovic, İlhan, Rıdvan, Djalo, Ümit, Emirhan, Yasin, Murillo, Semih.