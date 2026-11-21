İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Edon Zhegrova, Juventus'ta iç rekabet nedeniyle düzenli olarak forma giyememekten memnun değil. 27 yaşındaki sağ kanat, daha fazla oynama şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak istediğini Juventus yönetimine bildirdi ve ocakta ayrılma olasılığı arttı. Devre arasında sağ kanat transferi düşünen Beşiktaş da Zhegrova'nın durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlıların Vaclav Cerny veya Ernest Poku'dan biriyle yollarını ayırarak yeni bir transfer için kadroda yer açmayı düşündüğü belirtildi. Sözleşmesi 2030'da bitecek olan yıldız hücumcu, bu sezon boy gösterdiği 9 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

KOSOVA YILDIZI

2024 Kosova yılın futbolcusu Zhegrova, 2018- 19'da Belçika'da Genk'le lig, aynı sezon kiralık gittiği İsviçre'de Basel'le de kupayı kazandı.

51 kez milli formayı giyen Edon Zhegrova, 6 gol kaydetti.