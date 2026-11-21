Şampiyonluk hedefi için ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş, orta saha takviyesini İtalya'dan yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal'ın gündemine İtalyan devi Milan'da oynayan Ruben Loftus- Cheek geldi. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Ruben Loftus- Cheek'in kırmızı-siyahlılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz yıldız maestronun Milan'la sözleşmesi, sezon sonunda bitecek ve şu ana kadar yeni kontrat konusunda ilerleme kaydedilemedi.

FORMA SÜRESİ AZALDI

İtalyan devinde forma süresi azalan Loftus-Cheek için Beşiktaş yönetiminin harekete geçtiği ve kırmızı-siyahlılarla görüşmelere başlayacağı belirtildi. İngiliz futbolcunun Premier League'den de ilgi görmesi ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. Chelsea altyapısından yetişen tecrübeli maestro, 2023'te 18.9 milyon euro'ya Milan'a transfer oldu. 30 yaşındaki İngiliz orta saha, bu sezon sadece 9 maçta şans buldu. 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea'de 2 Premier Lig, birer kez de UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Milan'da ise İtalya Süper Kupa şampiyonluğunu tattı.

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Ruben Loftus-Cheek, 11 kez İngiltere Milli Takımı formasını giydi.