Beşiktaş, 2026 yılını 8 maçla noktalayacak. Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç oynayacak. Ligde yarın Konyaspor deplasmanıyla başlayacak fikstürde, 13. haftada derbide Galatasaray'ı ağırlayacak siyahbeyazlılar, ardından Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep deplasmanı sonrasında devrenin son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Avrupa Ligi'nde ise İsrail'den Hapoel Be'er Sheva ile Batum'da, Alman B.Leverkusen ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş, kupaya 5. tur maçlarıyla giriş yapacak.