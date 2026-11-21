Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla büyük çıkış yakalayan Junior Olaitan'a ilgi giderek artıyor. Özellikle gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine Olaitan'ı yerinde izlemek için Avrupa'dan birçok kulübün gözlemcilerini göndereceği öğrenildi. Ara transfer döneminde Beninli futbolcu için teklif gelme ihtimali yüksek görülüyor. Başta İngilizler olmak üzere birçok takımın oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Yönetim ise Olaitan'ın, Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa hedefleri doğrultusunda takım için kritik rol oynadığını düşünüyor. Sabah'ta yer alan haberde; yetenekli orta sahanın aklının tamamen sahada olması adına olası teklifleri devre arasında değerlendirmeme yönünde karar alındığı belirtildi.

GEDSON'UN REKORUNU KIRABİLİR

Göztepe'den 5 milyon euro karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun, performansını sürdürmesi halinde bugünkü değerinin çok üzerine çıkacağı ve kulübün satış rekorunu kırabileceği tahmin ediliyor. Beşiktaş'ın en büyük bonservis geliri Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya 26 milyon euro karşılığında gönderilmesiyle elde edilmişti.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Junior Olaitan, bu sezon 20 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistle skora 10 kez etkide bulundu. Vincenzo İtaliano'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Olaitan, Süper Lig'deki 11 maçın 10'unda görev yaptı; 8'inde 11'de yer aldı.