Kanat rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planlayan Beşiktaş, Leipzig'den sağ kanat Johan Bakayoko'ya da somut bir ilgisi var. Futbol Direktörü Önder Özen'in, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Almanya'ya gideceği öğrenildi. Devre arasında Rashica ve Cerny ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, bu sebeple sağ kanada takviye yapacak. Solda Belçikalı Trossard'a sahip olan Kara Kartal, sağ taraf için de bir başka Belçikalı, Bakayoko'yu düşünüyor. Leipzig'in geçen sezonun başında Hollanda devi PSV'den 18 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ve kontratı 2030'da bitecek olan Belçikalı hücumcu, bu sezon sadece 4 maçta 149 dakika süre bulabildi. Geçen sezon ise 22 maçta 3 gol katkısı sağlayabildi.

Bakayoko, 18 kez Belçika Milli Takımı'nda oynarken, 1 gol kaydetti.