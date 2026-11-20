Vaclav Cerny'nin siyah-beyazlı takımdan ayrılık ihtimali ortaya çıktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Vaclav Cerny'nin siyah-beyazlı takımdan ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin Çekyalı sağ kanadın maaşını karşılayabilecek bir takım bulması halinde Cerny ile devre arasında yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Glasgow Rangers'ın ocak ayında 29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için Beşiktaş yönetimiyle temasa geçmesi bekleniyor. Cerny bu sezon 19 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.