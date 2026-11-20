Siyah-beyazlı yönetimin geçen sezon kış transfer döneminde Marsilya'dan renklerine kattığı Amir Murillo farkını gösteriyor. Panamalı yıldız, Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında dört büyüklerde forma giyen sağ bekler arasında skor üretimine en çok katkı yapan futbolcu oldu. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 10'u Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi elemeleri ve 4'ü Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplam 20 karşılaşmada süre alırken, 4 kez ağları havalandırdı, 2 de asist yaptı.

CEZA SAHASINA SÜRPRİZ KOŞU

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun oyun anlayışında ceza sahası içerisine sürpriz koşular yaparak şık goller kaydeden siyahbeyazlı futbolcuyu 14 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performansıyla Galatasaray'da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai takip etti. Trabzonspor'un Yeşil Burun'lu yıldızı Wagner Pina 15 müsabakada 1 gol, 2 asistlik katkıyla üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo ise yalnızca 1 asist yapabildi.

TAM 23 GOLDE PAYI VAR

Tecrübeli sağ bek, Panama Milli Takımı'nda da skor üretimine katkısıyla dikkat çekiyor. 102 kez milli takım formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, 9 kez ağları havalandırırken, 14 de asist yaptı. Toplam 23 gole katkı sunan Murillo, 16 Kasım'da oynanan Curaçao maçında 7.5 reytingle Panama'nın en iyi oyuncularından biri olmuştu.

BÜYÜKELÇİDEN ÖVGÜ

Murillo, Panama'nın adeta yaşayan efsanesi konumunda. Tecrübeli sağ bek, 27 Aralık 2025'te yurt dışında forma giyen en iyi Panamalı futbolcu seçilmişti. Panama'nın Türkiye Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada Murillo için "Onun burada olması bizim için büyük bir mutluluk ve onur. Yeni nesiller için bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı.