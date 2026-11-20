Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de tarihi bir zafere imza attı. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde dev organizasyonun favorileri arasında gösterilen Real Madrid'i 83-79'luk skorla devirmeyi başardı. Bu galibiyet, İspanya'da da geniş yankı uyandırdı. AS, El País ve Europa Press, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekerken, Real Madrid'in İstanbul'da etkisiz kaldığını yazdı. El Pais, "Tanınmaz haldeki Real Madrid, Beşiktaş karşısında İstanbul'da dağıldı" başlığını kullanılırken, temsilcimizin karşılaşmanın temposunu ve enerjisini kontrol ettiğini vurguladı. AS Gazetesi ise Beşiktaş'ın tarihi zafer kazandığını belirterek Başantrenör Dusan Alimpijevic'in açıklamalarına yer verdi.

TARİHE TANIKLIK ETTIK

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, zafer sonrası takım olarak son 3 yıldaki en iyi performansı sergilediklerini söyledi. Sırp başantrenör, "Kendimi inanılmaz hissediyorum. Beşiktaş kariyerimin en iyi maçıydı. Oyuncular sahada her şeyi harika yaptı. Bu büyük galibiyetin keyfini çıkarmalıyız. Kimler bunun farkında bilmiyorum ama, Beşiktaş için bir tarihe tanıklık ettik" dedi. Alimpijevic, Mady Sissoko için "Geri dönmeye yakın. Sadece fiziksel olarak hazır hale gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP PARTIZAN

Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 13'üncü haftasında bu akşam Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. EuroLeague'de çıktığı 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 12'nci sırada yer alıyor.