Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor. Defans hattında yapılan bireysel hatalar nedeniyle Süper Lig'de ve Avrupa arenasında kritik puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlıların gündemine Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt'in geldiği öne sürüldü. TeamTalk'ta yer alan habere göre; Kara Kartal, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun transfer şartlarını görüşmek üzere İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

MANU'NUN TAKVİYE PLANI

Premier Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve 10 hafta sonunda 8 puanla 18'inci sırada bulunan Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun talebi doğrultusunda savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. Haberde İngiliz ekibinin, defans bölgesine yeni bir takviye yapmasının ardından Hollandalı stoperle ilgili gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi. Beşiktaş'ın ise Matthijs de Ligt'i sezon sonuna kadar kiralamak için ManU ile görüşmelere başlamayı planladığı ifade edildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Tecrübeli savunmacının yeniden form tutmak ve Hollanda Milli Takımı'nda yerini sağlamlaştırmak amacıyla düzenli olarak sahaya çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği belirtildi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine nasıl yaklaştığı henüz belirsizliğini koruyor.

SIRT SAKATLIĞI ETKİLEDİ

De Ligt'in İngiliz ekibinde bu sezon sadece 2 karşılaşmada görev almasının arkasında uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Geçen sezonun kasım ayında sırtındaki problem nedeniyle sahalardan uzak kalan Hollandalı savunmacı, Mayıs 2026'da ameliyat geçirdi. Eylül ayında takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcu, ekim ayında sahalara döndü. Ancak düzenli forma şansı bulamadı.

INTER'DEN YAKIN TAKİP

Beşıktaş'ın transfer gündemindeki Matthijs de Ligt ile Serie A'nın köklü kulüplerinden İnter'in de ilgilendiği ifade edildi. İtalyan kulübünün, 27 yaşındaki stoper Alessandro Bastoni'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı gelecek yaz Hollandalı savunmacı için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

197 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Matthıjs De Ligt'in kariyerindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de transferlerinde ödenen bonservis bedelleri oldu. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı savunmacı, Ajax, Juventus, Bayern Münih ve Manchester United gibi Avrupa'nın elit kulüplerinde forma giydi. 27 yaşındaki yıldız için bugüne kadar toplam 197 milyon euro bonservis bedeli ödendi.