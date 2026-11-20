Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği açıklandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği açıklandı. 40 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez Beşiktaş'ın maçında düdük çalacak. Çağdaş Altay 3'üncü haftada Dolmabahçe'de yapılan ve Kartal'ın 6-2 kazandığı Çorum FK karşılaşmasını yönetmişti.