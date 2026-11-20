Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden biri de Napoli'nin Kamerunlu futbolcusu André-Frank Zambo Anguissa oldu.

SUNDERLAND VE MARSİLYA PEŞİNDE

Avrupa basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik, birçok kulübün ilgisini beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın yanı sıra eski takımı Olympique Marsilya ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in de Anguissa'yı takip ettiği aktarıldı.

NAPOLİ 6 MİLYON EUROYA BIRAKABİLİR

Anguissa'nın transferinde Napoli'nin talep ettiği bonservis bedeli dikkat çekiyor.

Football Italia tarafından aktarılan habere göre İtalyan ekibi, Kamerunlu futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermek için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek olan Anguissa'nın kontratını uzatmak isteyen Napoli ile oyuncu arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Kamerunlu futbolcunun yeni sözleşme için yıllık 6 milyon euro ücret ve dört yıllık kontrat istediği, Napoli'nin ise sezon başına yaklaşık 4 milyon euro önerdiği belirtildi.

Taraflar arasındaki ücret farkı nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamadığı ifade edilirken Napoli'nin oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetmek yerine ocak ayında bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği kaydedildi.

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