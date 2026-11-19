Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Türkiye kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. Sezonun geride kalan 11 haftalık periyodunda 9 kez ağları sallayan Sırp forvet, siyah-beyazlı formayla son 14 sezonda bu rakama ulaşan ilk isim olmayı başardı. 26 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunda 'gol kralı' ünvanını alan Mario Gomez'in yanı sıra Ciro İmmobile'yi de geride bıraktı. Efsane Alman forvet ve İtalyan golcü, sezonun ilk 11 haftalık bölümünde 8'er gol kaydetmişti.

SON KARAR SAĞLIK EKİBİNİN

Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti'nin Konyaspor maçında forma giyebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren İtalyan orta sahanın maç kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcunun kulüp doktorlarından onay alması halinde Konya kafilesine dahil edilmesi bekleniyor. Miretti'nin durumuyla ilgili son kararı sağlık ekibi verecek.