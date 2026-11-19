Siyah-beyazlı kulüp, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Stopere takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Rio de Janeiro merkezli O Dia'nın haberine göre Kara Kartal, yaz döneminde renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

3 MİLYON EURO'LUK FARK

Haberde, siyah-beyazlıların 2026 yaz transfer döneminde Brezilyalı stoper için 10 milyon euro'luk teklif sunduğu, ancak Flamengo'nun bu öneriyi geri çevirdiği hatırlatıldı. Brezilya ekibinin oyuncunun bonservisi için 18 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Beşiktaşlı kurmayların teklifini 15 milyon euro seviyesine yükseltebileceği öne sürüldü. İki kulüp arasındaki 3 milyon euro'luk farkın, ödeme koşulları üzerinden yapılacak görüşmelerle kapatılabileceği ifade edildi.

1 YIL SONRA BİTİYOR

Leo Pereira'nın kulübü Flamengo ile Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli savunmacının kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Brezilya ekibinin 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatma veya bonservis geliri elde etme seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

HAVADAN ÇOK ETKİLİ

Geriden oyun kurabilen Brezilyalı savunmacı, soğukkanlı yapısıyla öne çıkıyor. Rakibin hücum organizasyonlarını önceden okuyabilen Leo Pereira, pas aralarına girme ve savunma hattının yerleşimini koruma konularında da başarılı. Hava toplarında boy avantajını iyi kullanan Sambacı, rakip kalede gol tehdidi oluşturabiliyor.

4 GOLDE PAY SAHİBİ OLDU

Flamengo'nun vazgeçilmezi olan ve istikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Leo Pereira, bu sezon farklı kulvarlarda 45 karşılaşmada toplam 3907 dakika süre aldı. 30 yaşındaki savunmacı söz konusu maçlarda 3 kez ağları havalandırdı, 1 de asist yaptı.

OYUNCU SATIŞINA MECBUR

Flamengo sponsorluk gelirlerindeki belirsizlik nedeniyle 2027 yılına yönelik mali planlamasını yeniden değerlendirecek. Brezilya temsilcisinin gelecek yıl için yaklaşık 1.535 milyar Brezilya reali gelir ve 90 milyon real muhasebe açığı öngördüğü belirtildi. Bu doğrultuda futbolcu satışları Flamengo'nun mali planlamasında önemli yer tutacak.