Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün yeni sırt sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ara transfer döneminde yapılacak hamlelere ilişkin konuşan Başkan Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano hakkında ortaya atılan "başka takımlar ile görüşme halinde olduğu" yönündeki iddialara da yanıt verdi.

İşte Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar...

TRANSFER HAKKINDA...

"Geçtiğimiz hafta hoca ve Önder Özen ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. İlk toplantı değil bu, biz 15 günde bir 3 haftada bir bir araya geliyoruz. Transfer çalışmalarının üzerinden geçiyoruz sürekli. Geçtiğimiz hafta da hocanın devre arasındaki transferlerle ilgili beklentilerini gözden geçirdik. Transferin belirli tarihleri olabilir ama bizde transfer durmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kolay olmuyor. Geçen devre arasında bir takım yenilikler yaptık. Devre arası transferleri çok zor transferlerdir, pahalı transferlerdir ve yerine oturması birazcık da şansa bağlı. Çok fazla eksiğimiz yok. Yaz döneminde yetiştiremediğimiz transfer oldu. Onları tamamlayacağız. Demin de söyledim, bizde senenin 10 ayı transfer ekibi devamlı şekilde çalışıyor. Yılbaşına 35 gün daha var. İsimlerin kesinleştiği bir tablo elimize geçer gelecek hafta. O zaman daha net konuşuruz.

Şu anda şu bölgede oyuncumuz eksik diyebileceğimiz bir durum yok. Şimdi yapmaya çalıştığımız, bu takımı güçlendirmeye çalışmak."

"GİDER, ALIR VE GELİRİZ"

"Bugüne kadar 32-33 futbolcu değiştirmişiz. Türkiye'de yok böyle bir durum, Avrupa'da da nadirdir. 32-33 futbolcu değiştirip yerine 20'ye yakın yeni futbolcu getirmek ve zirveye oynamak kolay değil. Camianın beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilere cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. İşin parasal kısmı bir engel değil bizim için. Yeterki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz."

"ITALIANO KALMAK İSTİYOR"

"Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var, bir yere gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı sevdi; Beşiktaş da hocayı sevdi."

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER VAR MI?

"Ayrılacak oyuncular... Ben duyuyorum. İlla bunu yollayayım. Bu futbolcu bize yaramıyor diyebileceğimiz bir futbolcu yok. Şu anda bu takımda herkes çalışmalarına devam ediyor. Bir teklif gelir, bir talep gelir, futbolcu gitmek ister, o gün geldiğinde önümüze koyar ne gerekiyorsa ona göre hareket ederiz."

"GÖNDERİLECEK OYUNCULAR OLMAMASI..."

"Yabancı kontenjanı var. Arada sırada duyuyorum; 'Bir orta saha, bir sağ açık' (Gülerek). Bunları nereye alacağız, kimleri yollayacağız? Bunun planlaması yapılıyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Gereken noktalara gereken transferler yapılacak. Gidecek olan varsa gidecek. Bugün için özel olarak şu takımdan ayrılacak.... Geçtiğimiz yıllardaki gibi elimizde bir liste yok. Bu da beni mutlu ediyor. Gönderilecek oyuncularımızın olmaması beni mutlu ediyor."

"ONLARI CAMİAYA HAVALE EDİYORUM"

("Hocayla ilgili sosyal medyada bazı yorumlar görüyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna yanıtı)

"Çok bunlara girmek istemiyorum ama... Girmeden de olmuyor. Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor. Hocasına, oyuncusuna, santrforuna... Halı sahada bile ayağına zor top değmemiş insanlar... Kalkıp bunca yılın hocasına bunu oynatsa, bunu yapsa diye akıl veriyor. Hakaret ediyorlar. Sinyalci dedi biri. Bunca yılın gazetecisi, sinyalinin ne anlama geldiğini anlamamış. Sinyalcilik kendi yaptığı! Biz de açıklama yaptık. Gereği olmayan işler oldu. Sadece hocaya değil, Beşiktaş'ın futbolcusuna nasıl hakaret edersiniz, kimde var bu hak? Bundan sonra talimat verdim, cevap da vermeyeceğiz. Kulüp olarak açıklama yaptırmayacağım. Ben onları camiaya havale ediyorum. Gerekli cevabı onlara taraftar, camia verecektir. Biz cevap verdikçe, o insanlar tekrar gündeme gelmiş, adları hatırlanır olmuş. Arzu etmediğimiz şeyler bunlar. Kendi işlerine baksınlar. Kimsenin eleştirisine bir şey demiyoruz, kendimle ilgili bir açıklama yapmadım. Hocama, futbolcuma eleştiri boyutuna aşacak şekilde gelirlerse kimse üzülmeyecek, kimse şikayet etmeyecek ondan sonra."