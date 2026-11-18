Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı. 26 Kasım'da yapılacak karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet fiyatları şöyle: Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar65 lari, Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari, Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari, Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı. 26 Kasım'da yapılacak karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet fiyatları şöyle: Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar65 lari, Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari, Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari, Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari.