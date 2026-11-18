Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun takıma verdiği 2 günlük izin sona ererken, siyah-beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İtalyan teknik adam yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. İdman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun takıma verdiği 2 günlük izin sona ererken, siyah-beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İtalyan teknik adam yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. İdman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.