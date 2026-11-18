Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın başına getirilen Vincenzo İtaliano, İtalyan basınında gündem oldu. Son yıllardaki istikrarsız neticelerin ardından göreve başlayan 48 yaşındaki teknik adamın kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların güvenini ve gönlünü kazandığı ifade edildi. Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Firenze Viola'da yer alan haberde; "İtaliano, Beşiktaş taraftarının gönlünü şimdiden kazanmış durumda. Yeni teknik direktörleri için samimi tezahürat yapıyorlar. Takım Avrupa'da iyi gidiyor ve ligde de lideri yakalayabilecek durumdalar" ifadeleri kullanıldı.

GELECEĞİ PARLAK GÖRÜNÜYOR

İtalyan haber sitesi Tuttomercatoweb de Vincenzo İtaliano'nun Beşiktaş'taki performansını ve geleceğini değerlendirdi. Haberde, "Avrupa Ligi'nde çok iyi, Süper Lig'de ise iyi. Napoli'ye gidebilirdi, ama etkileyici bir sözleşme imzaladı. Beşiktaş'taki geleceği parlak görünüyor" yorumu yapıldı.

U19'U RADARA ALDI

İtalyan teknik adam, yoğun maç takviminden fırsat buldukça Beşiktaş U19 takımının karşılaşmalarını tribünden takip ediyor. A takımın programıyla çakışan durumlarda altyapıda forma giyen genç yetenekler, Vincenzo İtaliano'nun yardımcıları tarafından mercek altına alınıyor.