Sağ kanatta sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Cerny'nin, yabancı kontenjanında yer açılması amacıyla devre arasında gönderilmesi gündeme geldi. Glasgow Rangers'ın, 2028'e kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi bulunan Çekyalı futbolcuyu kadrosuna katma konusundaki ısrarını sürdürdüğü belirtildi. Cerny'nin Beşiktaş'taki durumunu yakından takip eden İskoç temsilcisinin, ara transfer döneminde bir kez daha siyah-beyazlı yönetimle temasa geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

YAZ DÖNEMİNDE İSTEMİŞLERDİ

Glasgow Rangers, yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmuş ancak Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı. İskoç temsilcisinin, Cerny için 8 milyon euro teklif ettiği, siyah-beyazlı yönetimin ise 10 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtilmişti. Rangers, Çekyalı sağ kanadı 2024-2025 sezonunda Wolfsburg'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İSKOÇYA'DA 27 GOLE ETKİ

Çekyalı futbolcunun Glasgow Rangers macerası oldukça parlak geçmişti. 2024-2025 sezonunda 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle İskoç ekibinin yolunu tutan Vaclav Cerny, burada çıktığı 52 karşılaşmada etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Rakip fileleri 18 kez havalandıran ve 9 asist yapan deneyimli kanat oyuncusu, toplam 27 golde doğrudan pay sahibi olmuştu.

RANDIMANI DÜŞTÜ

Cerny'nin son haftalarda performansında büyük düşüş göze çarpıyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen deneyimli sağ kanat, ligde süre aldığı son 3 karşılaşmada (Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa) skor üretimine katkı yapamadı. Son Gençlerbirliği sınavında forma şansı bulamayan Cerny, bu sezon toplam 4 gol, 2 asistle oynadı.