Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Agbadou'nun tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin vermişti. Deneyimli savunmacının durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre; Agbadou'nun 22 Kasım Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Fildişi Sahilli stoper bu sezon 17 maçta görev alırken, 1 asist yaptı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Agbadou'nun tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin vermişti. Deneyimli savunmacının durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre; Agbadou'nun 22 Kasım Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Fildişi Sahilli stoper bu sezon 17 maçta görev alırken, 1 asist yaptı.