Ara transferde Cerny-Poku ikilisinden birini gönderip sağ kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Kosova medyasından Koha'da yer alan habere göre; siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan Edon Zhegrova'nın Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Artan forma rekabeti nedeniyle İtalyan devinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız sağ kanadın, daha fazla oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ve bunu siyah beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.

10 MİLYON EURO

Beşiktaş ile birlikte üç kulüp daha Zhegrova'nın peşinde. Haberde yer alan bilgilere göre; siyah beyazlıların yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al Ittihad ve Fransa'dan Monaco, 27 yaşındaki tecrübeli sağ kanadı kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu sezon Juventus formasıyla 9 maçta 249 dakika süre alan Zhegrova, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Torino ekibiyle sözleşmesi 2030 yazında sona erecek olan Kosovalı hücumcunun piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Futbol kariyeri boyunca 246 maçta boy gösteren Edon Zhegrova, 44 gol ve 40 asist katkısı sağladı. 22 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

2024'te Kosova'da yılın futbolcusu seçilen Edon Zhegrova, 2018-19'da Belçika ekibi Genk'le lig şampiyonluğu yaşarken, yine 2018-19'da kiralık gittiği İsviçre temsilcisi Basel'le de kupa şampiyonluğu tattı.

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51 kez milli formayı giyen Edon Zhegrova, 6 gol kaydetti.