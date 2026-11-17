Beşiktaş altyapısından yetişen ve kulübün geleceği olarak gösterilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan iki golcü 21 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 19 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nun mutsuz olduğu, iki genç futbolcunun da daha fazla süre alabilecekleri bir takıma kiralanmak istedikleri öğrenildi. Kılıçsoy, bu sezon sonradan girdiği 6 maçta 142 dakika şans bulurken, sadece 1 gol attı. Hekimoğlu ise UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 2 karşılaşmada sadece toplam 7 dakika forma giydi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş altyapısından yetişen ve kulübün geleceği olarak gösterilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan iki golcü 21 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 19 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nun mutsuz olduğu, iki genç futbolcunun da daha fazla süre alabilecekleri bir takıma kiralanmak istedikleri öğrenildi. Kılıçsoy, bu sezon sonradan girdiği 6 maçta 142 dakika şans bulurken, sadece 1 gol attı. Hekimoğlu ise UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 2 karşılaşmada sadece toplam 7 dakika forma giydi.