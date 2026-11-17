Beşiktaş'ta İtaliano'nun sistemine uyum sağlayamayan ve forma rekabetinde geri planda kalan futbolcuların geleceği değerlendirilirken, sezon başında B.Leverkusen'den kiralanan Ernest Poku da ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında gösteriliyor. Poku, şu ana kadar Beşiktaş'ta beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. 22 yaşındaki Hollandalı sağ açık, yalnızca 2 resmi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta İtaliano'nun sistemine uyum sağlayamayan ve forma rekabetinde geri planda kalan futbolcuların geleceği değerlendirilirken, sezon başında B.Leverkusen'den kiralanan Ernest Poku da ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında gösteriliyor. Poku, şu ana kadar Beşiktaş'ta beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. 22 yaşındaki Hollandalı sağ açık, yalnızca 2 resmi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.