Bşiktaşlı futbolcuların milli karşılaşmalardaki performansları değerlendirildi. En yüksek puanı Amir Murillo aldı. CONCACAF Uluslar Ligi Lig A'da Curaçao'yla oynanan ve 2-0 kazandıkları çeyrek final maçında oynayan Panamalı futbolcu, 7.7 puanlık performansının yanı sıra yaptığı 1 asistle zirvede yer aldı. Milli Takımımız'daki Orkun Kökçü 7.0, Emirhan Topçu 6.8 ve Salih Özcan 6.6 puanla değerlendirildi. Grubumuzda İtalya'yı 4-1 yenen Belçika'da sonradan oyuna giren Leandro Trossard'ın puanı ise 6.4 oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Bşiktaşlı futbolcuların milli karşılaşmalardaki performansları değerlendirildi. En yüksek puanı Amir Murillo aldı. CONCACAF Uluslar Ligi Lig A'da Curaçao'yla oynanan ve 2-0 kazandıkları çeyrek final maçında oynayan Panamalı futbolcu, 7.7 puanlık performansının yanı sıra yaptığı 1 asistle zirvede yer aldı. Milli Takımımız'daki Orkun Kökçü 7.0, Emirhan Topçu 6.8 ve Salih Özcan 6.6 puanla değerlendirildi. Grubumuzda İtalya'yı 4-1 yenen Belçika'da sonradan oyuna giren Leandro Trossard'ın puanı ise 6.4 oldu.