Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncularından Emirhan Topçu, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte stoper pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor altyapısında başlayan kariyerini Beşiktaş'ta sürdürüyor. 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen millî futbolcu, 2024 yazında siyah-beyazlı kulübe transfer oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Emirhan Topçu, savunmadaki performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Emirhan Topçu hangi takımda oynuyor, boyu kaç, hangi mevkide görev yapıyor? İşte futbolcunun hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Türk futbolcu, profesyonel kariyerini Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sürdürüyor.

Savunmanın merkezinde, özellikle stoper pozisyonunda görev yapan Topçu, sol ayağını kullanıyor. 1,88 metre boyundaki futbolcu, gerektiğinde savunmanın sol tarafında da oynayabiliyor.

Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan Emirhan Topçu, burada gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Kariyerinde Bosna Hersek ve Türkiye'de farklı takımların formasını giyen futbolcu, 2024 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

EMİRHAN TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

11 Ekim 2000 doğumlu olan Emirhan Topçu, 16 Kasım 2026 itibarıyla 26 yaşındadır. Profesyonel futbol kariyerine genç yaşlarda başlayan savunma oyuncusu, özellikle Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

EMİRHAN TOPÇU NERELİ?

Emirhan Topçu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. 11 Ekim 2000 tarihinde doğan futbolcu, Türk vatandaşıdır. Futbol kariyerinin önemli bölümünü Türkiye'de geçiren Topçu, Çaykur Rizespor altyapısından yetişerek profesyonel seviyeye ulaştı.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emirhan Topçu, Beşiktaş forması giyiyor. Siyah-beyazlı kulüp, 2 Ağustos 2024 tarihinde Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği futbolcuyla 30 Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzaladı. Beşiktaş savunmasında stoper olarak görev yapan Topçu, sol ayağını kullanması ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Emirhan Topçu'nun asıl mevkisi stoper olarak biliniyor. 1,88 metre boyundaki futbolcu, savunmanın merkezinde görev yaparken ihtiyaç duyulması halinde sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Sol ayaklı olması, savunmanın sol tarafında görev alabilmesine de imkân sağlıyor.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emirhan Topçu'nun profesyonel futbol kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Çaykur Rizespor

Čelik Zenica (kiralık)

Menemenspor (kiralık)

Beşiktaş

Çaykur Rizespor altyapısında futbol hayatına başlayan Topçu, 2020 yılında Bosna Hersek temsilcisi Čelik Zenica'ya kiralandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Menemenspor'da görev yaptı. Çaykur Rizespor'a yeniden katılan futbolcu, burada düzenli forma şansı buldu ve takımının Süper Lig'e yükselme sürecinde yer aldı.

EMİRHAN TOPÇU BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Emirhan Topçu, 2 Ağustos 2024 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. Çaykur Rizespor'daki başarılı performansının ardından İstanbul ekibinin kadrosuna katılan savunmacı, siyah-beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına 11 Ağustos 2024 tarihinde Samsunspor karşısında çıktı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü ise 8 Şubat 2025 tarihinde Sivasspor karşısında kaydetti.

EMİRHAN TOPÇU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emirhan Topçu, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Milli Futbol Takımı'na yükseldi. 2022 yılında Türkiye U21 kadrosuna davet edilen futbolcu, A Milli Takım'daki ilk karşılaşmasına 6 Eylül 2024 tarihinde Galler karşısında çıktı. Millî takımda da savunma oyuncusu olarak görev yapan Topçu, Türkiye'nin savunma rotasyonunda yer alan isimlerden biri oldu.