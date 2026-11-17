Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynanacak olan maçın hazırlıkları devam ederken transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh için İngiliz ekibi Tottenham'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tottenham'ın hem lig hem de Avrupa maçlarında takip ettiği golcü için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

TRANSFERDE FLAŞ 30 MİLYON EURO DETAYI

Siyah-beyazlıların 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oh'u ilk etapta satmayı düşünmediği aktarıldı.

Ancak Genk'ten 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncuya en az 30 milyon avroluk bir teklif gelmesi durumunda yönetimin transfere onay verebileceği vurgulandı.

Beşiktaş'ta yedek kalmayı şimdilik sorun etmeyen futbolcunun yine de düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncunun Premier Lig'de oynamak için de Tottenham'a gidebileceği belirtildi. Oh ile ilgili devre arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.