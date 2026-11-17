Beşiktaş'ın sezon başında Alman devi Borussia Dortmund'dan transfer ettiği milli yıldız Salih Özcan, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla siyah-beyazlıların önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de 11 haftada gösterdiği istikrarlı görüntüyle öne çıkan 28 yaşındaki orta saha, savunma istatistiklerinde ligin yıldız futbolcularına üstünlük kurdu. 11 maçta 906 dakika sahada kalan tecrübeli dinamo, maç başına 2.7 başarılı top çalma ortalamasıyla Trabzonspor'dan Fabinho (2.4), Fenerbahçe'den Kante (2.2) ve Galatasaray'dan Torreira'yı (1.7) geçti. Maç başına 1.5 pas arası yapan Özcan'ı, 1.0 ortalamayla Torreira ve Fabinho takip etti. Kante ise 0.9'da kaldı.

YERDE DE ZiRVEDE

Milli orta saha, yerde kazanılan ikili mücadelelerde de rakiplerini geride bırakıp, maç başına 4,8 başarılı yer mücadelesi gerçekleştirip, bu kategorideki başarı oranı yüzde 62.4 oldu. Fabinho 3.7, Kante 3.4 ve Torreira 2.8 ortalamayla Özcan'ın gerisinde kaldı. Hava topunda da maç başına 0.8 kazanma ortalamasıyla zirveyi bırakmadı.