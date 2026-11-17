Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Emmanuel Agbadou'nun tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin verildiğini açıkladı. Agbadou, bugün Gambiya ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri 4. tur maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 17 maçta Beşiktaş formasını giyen 29 yaşındaki futbolcunun, pazar günü oynanacak Konya maçına yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Emmanuel Agbadou'nun tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin verildiğini açıkladı. Agbadou, bugün Gambiya ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri 4. tur maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli stoperin durumu, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. 29 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta süre buldu.