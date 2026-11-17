Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 10 numara pozisyonunda sahaya sürerek hazırlanıyor. Son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken Trossard, Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta 3 asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. İtaliano'nun 31 yaşındaki Belçikalı yıldızı, cezalı olan Orkun Kökçü'nün yokluğunda 10 numara pozisyonunda görevlendirmesi bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 10 numara pozisyonunda sahaya sürerek hazırlanıyor. Son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken Trossard, Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta 3 asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. İtaliano'nun 31 yaşındaki Belçikalı yıldızı, cezalı olan Orkun Kökçü'nün yokluğunda 10 numara pozisyonunda görevlendirmesi bekleniyor.