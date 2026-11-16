Vaclav Cerny kararı

Beşiktaşlı kurmaylar ara transfer dönemi için kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, son haftalarda form grafiğinde düşüş görülen Vaclav Cerny için ocak ayında kulübe gelecek teklifleri değerlendirilmeye hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Beşiktaşlı kurmaylar ara transfer dönemi için kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, son haftalarda form grafiğinde düşüş görülen Vaclav Cerny için ocak ayında kulübe gelecek teklifleri değerlendirilmeye hazırlandığı öğrenildi.