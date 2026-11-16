Kayıp golcü Semih

Geçen yılı Cagliari'de kiralık olarak geçiren ve yazın Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, adeta kayıplara karıştı. 2023- 24 sezonunda 12 gol, 3 asistlik performansıyla en verimli sezonunu geçiren 21 yaşındaki golcü, bu sezon yedek kulübesine mahkum oldu. Dusan Vlahovic ve Oh'un gölgesinde kalan genç oyuncu, bu sezon 6 resmi maçta yalnızca 138 dakika süre alabildi. Tek golünü Hradec Kralove'ye atan Semih'in siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

OPSİYONU KULLANMADILAR

Cagliari'de geçen yıl kiralık oynayan Semih, Serie A'da 22, İtalya Kupası'nda 3, Avrupa Ligi elemelerinde 2 olmak üzere toplam 27 maçta boy gösterdi. İtalyan ekibi 4 kez ağları havalandıran 21 yaşındaki golcünün 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.