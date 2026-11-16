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Juve’nin Miretti takibi

Juventus Kulübü, teknik direktör Spaletti'nin gelecek planları arasında yer almayan İtalyan orta sahanın performansını yakından izliyor. Torino ekibi 13 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan oyuncunun bonservisiyle takımdan ayrılmasını umuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Juve’nin Miretti takibi

Juventus Kulübü, başka takımlara kiraladığı Fabio Miretti, Joao Mario, Vasilije Adzic ve Jonathan David'in performanslarını yakından takip ediyor. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin gelecek planları arasında yer almayan 4 futbolcunun satışından yaklaşık 60 milyon euro gelir elde edilebileceği belirtildi. Calciomercato'da yer alan habere göre; Torino temsilcisi söz konusu 4 futbolcunun bonservisleriyle birlikte takımdan ayrılmasını umut ediyor. Haberde Beşiktaş'ın 13 milyon euro karşılığında Fabio Miretti'nin bonservisini alma hakkı bulunduğu, ancak bu konudaki nihai kararın sezon sonuna doğru verilmesinin beklendiği kaydedildi.

ITALIANO ISRARLA İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, yaz döneminde yönetimden Fabio Miretti'nin transfer edilmesini istemişti. Genç orta saha oyuncusunu yakından tanıyan 48 yaşındaki teknik adam, İtalyan yıldızın kalitesinden ve sahaya yansıttığı performanstan son derece memnun. İtaliano'nun vereceği karar, Miretti'nin Beşiktaş'taki geleceğini şekillendirecek.

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