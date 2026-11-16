Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Japon yıldız Beşiktaş'a! Kulübünün bonservis talebi ortaya çıktı

Japon yıldız Beşiktaş'a! Kulübünün bonservis talebi ortaya çıktı

Beşiktaş yönetimi kanat takviyesinde dümeni İspanya’ya kırdı. Sağ kanattaki oyunculardan randıman alamayan siyah beyazlılar, Real Sociedad'da forma giyen Takefusa Kubo'yu listeye dahil etti. 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Japon yıldız için La Liga ekibinin bonservis beklentisi 20 milyon euro.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Japon yıldız Beşiktaş'a! Kulübünün bonservis talebi ortaya çıktı

Beşiktaş için kış transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Bir yandan takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlarken, diğer taraftan kadroya dahil edilecek futbolcular için yoğun mesai harcanıyor. Sağ kanattaki oyunculardan beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar için İspanya'dan sürpriz iddia geldi. Todomercadoweb'te yer alan habere göre; Beşiktaşlı kurmaylar Real Sociedad'da kariyerini sürdüren Takefusa Kubo'yu transfer gündemine aldı.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

La Liga'nın köklü kulübünün 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği ifade edildi. 2022 yılında Real Madrid'den 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki yıldız, 2024 yılında Real Sociedad ile olan mukavelesini 2029'a kadar uzatmıştı. Japon futbolcunun La Liga'nın dışında başka bir ligde oynamaya sıcak baktığı ileri sürüldü. Takefusa Kubo'nun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

26 GOL, 23 ASİSTLİK PERFORMANS

Japon sağ kanat, bu sezon toplam 11 maçta forma şansı buldu. 1 kez ağları havalandıran Kubo, 1 de gol pası verdi. Deneyimli futbolcu Real Sociedad kariyeri boyunca çıktığı 175 resmi karşılaşmada 26 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK

Kubo teknik kapasitesi ve bire birde adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Sol ayağını etkili kullanan Japon oyuncu, kanattan içe doğru kat ederek kaleye sürpriz şutlar atabiliyor. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Kubo, teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray, F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
Brezilyalı genç yıldız F.Bahçe'ye!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmandı! Riyad'a balistik füze, Bahreyn'deki ABD üssüne İHA saldırısı iddiası
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uluslar Ligi'nde puana 'Fransız' kaldık!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan’ın şanssızlığı Emirhan’ın şanssızlığı 01:50
Berke’den 6 kurtarıs Berke’den 6 kurtarıs 01:49
Abdülkerim'in golü yetmedi Abdülkerim'in golü yetmedi 01:48
Umut verdik Umut verdik 01:46
Düşük seviye bir hakem Düşük seviye bir hakem 01:43
Savaşarak yenildik Savaşarak yenildik 01:42
Daha Eski
Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal 01:24
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:24
Trabzonspor, Zenit'e yenildi! Trabzonspor, Zenit'e yenildi! 01:24
F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! 01:24
Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! 01:24
F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! 01:24