Genç Kartal gol yağdırdı

Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, U14 Gelişim Ligi 9'uncu hafta maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takımın gollerini Emir Güven (2), Mehmet Ali Demir, Kemal Çınar Bağbancı, Hamza Kösoğlu ve Nail Eymen Tilbaç kaydetti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, U14 Gelişim Ligi 9'uncu hafta maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takımın gollerini Emir Güven (2), Mehmet Ali Demir, Kemal Çınar Bağbancı, Hamza Kösoğlu ve Nail Eymen Tilbaç kaydetti.