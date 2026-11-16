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Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan müjdeli haber! Juventus'tan ayrılmak istiyor

Sağ kanat transferi için yeniden gaza basan Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı Edon Zhegrova cephesinden müjdeli haber geldi. Kosovalı yıldızın, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini Juventus yönetimine bildirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 14:02
Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan müjdeli haber! Juventus'tan ayrılmak istiyor

Ara transfer döneminde Cerny-Poku ikilisinden birini gönderip sağ kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

AYRILIK ÇOK YAKIN

Koha'da yer alan habere göre siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan Edon Zhegrova'nın Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER OLMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Artan forma rekabeti nedeniyle Serie A devinde forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun, daha fazla oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ve bunu Juventus yönetimine ilettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLAN 2 EKİP VAR

Beşiktaş ile birlikte üç kulüp daha Zhegrova'nın peşinde. Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Al Ittihad ve Monaco, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 9 maçta 249 dakika süre alan Zhegrova, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

10 MİLYON EURO

Juventus ile sözleşmesi 2030 yazında sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

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