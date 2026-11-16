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Arsenal arıyor

Arsenal eski yıldızı Trossard'ı mumla arıyor.. Sosyal medyada Belçikalı maestronun şampiyonluk mücadelesine yaptığı katkıları hatırlatan taraftarlar, onun yokluğunda takımın hücum varyasyonlarının azaldığını savundu. Bir dönem Tottenham'da forma giyen ve şu sıralar yorumculuk yapan Jamie O'Hara, Arsenal'in Lig Kupası'nda Fleetwood Town'a elenmesini değerlendirirken, 'Topçular'ın Leandro Trossard'ı aradığını vurguladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Arsenal arıyor
Arsenal eski yıldızı Trossard'ı mumla arıyor.. Sosyal medyada Belçikalı maestronun şampiyonluk mücadelesine yaptığı katkıları hatırlatan taraftarlar, onun yokluğunda takımın hücum varyasyonlarının azaldığını savundu. Bir dönem Tottenham'da forma giyen ve şu sıralar yorumculuk yapan Jamie O'Hara, Arsenal'in Lig Kupası'nda Fleetwood Town'a elenmesini değerlendirirken, 'Topçular'ın Leandro Trossard'ı aradığını vurguladı.
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