Kartal'da kış harekatı başlıyor! Başkan Adalı yıldız isimde ısrarcı

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Stoper, orta saha ve sağ kanat mevkilerine mutlaka takviye yapmayı düşünen yönetim, ilk olarak teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun üstünü çizdiği Milot Rashica ile yolları ayıracak. Kosovalı sağ kanadın gitmesiyle birlikte yabancı kontenjanında yer açacak olan siyah-beyazlılar, 1 numaralı hedef Joe Willock'un transferini nihayete erdirmeyi hedefliyor.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Yaz döneminde İngiliz orta sahayı renklerine katmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş transfer komitesinin, ocak ayında Newcastle United ile bir kez daha temas kurması bekleniyor. Serdal Adalı yönetiminin İngiliz kulübüne 10 milyon euro bonservis teklifinde bulunacağı belirtildi. Joe Willock, Vincenzo İtaliano'nun oyun planında önemli bir rol üstlenecek. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, 27 yaşındaki orta sahayı kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime iletti.

BAŞKAN ADALI KARARLI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Joe Willock'a siyah-beyazlı formayı giydirme konusunda son derece kararlı. Daha önce yaptığı açıklamada yaz döneminde İngiliz oyuncunun ailesini İstanbul'a getirdiğini söyleyen Başkan Serdal Adalı, ocakta transferi bitirmeyi hedeflediklerini ifade etmişti.

FARKLI ROLLERİN ADAMI

İngiliz yıldız, orta sahada dinamizmi, fiziksel gücü ve rakip ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla ön plana çıkıyor. Box-to-box vasıflarını taşıyan 27 yaşındaki orta saha, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Joker oyuncu profilindeki Joe Willock, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

4 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Newcastle United'ın takım savunmasındaki kilit rol oynayan Joe Willock, ofansif açıdan da son derece verimli bir sezon geçiriyor. İngiltere Premier Ligi'nde 10, EFL Cup'ta 3 olmak üzere 13 maçta toplam 817 dakika süre alan deneyimli yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla 4 gole doğrudan katkıda bulundu.