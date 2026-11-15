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Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceği için flaş karar!

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi olan Vaclav Cerny için yönetimden flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 14:14
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceği için flaş karar!

Beşiktaş, ara transfer dönemi kapsamında kadro planlamasını şekillendiriyor. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu Vaclav Cerny için gelecek tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın ara transfer döneminde verilmesi bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin, Cerny için oluşabilecek transfer fırsatlarını yakından takip ettiği öğrenildi. Çek futbolcuya ilgi gösteren kulüplerden gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtilirken, yönetimin takımın ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Cerny, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

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