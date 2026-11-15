Beşiktaş, milli araya sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup ederek moralli bir şekilde girmişti. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşmada Dusan Vlahovic attığı gollerle Leandro Trossard ise yapmış olduğu asistlerle büyük alkış almıştı.

Siyah-beyazlılarda yıldız oyuncular, performanslarıyla büyük alkış alırken Beşiktaş'ta bazı önemli isimler ise adeta kayıplara karıştı. Bu futbolculardan birisi de Semih Kılıçsoy. Beşiktaş formasını ilk terlettiği yıllarda göstermiş olduğu performansla taraftarları kendisine hayran bırakan genç futbolcu şimdilerde adeta formayı unuttu.

Dusan Vlahovic'in transfer edilmesinin ardından Hyeon-gyu Oh'un da başarılı performansı nedeniyle gözden düşen Semih Kılıçsoy adeta kulübeye mahkum oldu. Vlahovic'in sakatlık döneminde bile Teknik Direktör Vincenzo Italiano tarafından sahaya tercih edilmeyen futbolcudan kritik karar geldi. Milliyet'in haberine göre Semih Kılıçsoy, önce yönetimle arından teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşecek ve daha fazla süre bulabileceği bir kulübe kiralanmayı talep edecek.

Başkan Serdal Adalı ve yönetimin ise bu gelişmenin ardından İtalyan hocanın kararına göre hareket edeceği aktarıldı.