Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan flaş transfer kararı!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan flaş transfer kararı!

Beşiktaş'ta kayıplara karışan Semih Kılıçsoy eski günlerini mumla ararken genç futbolcudan flaş bir karar geldi. Kılıçsoy, teknik direktör Vincenzo Italiano ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 11:18
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan flaş transfer kararı!

Beşiktaş, milli araya sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup ederek moralli bir şekilde girmişti. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşmada Dusan Vlahovic attığı gollerle Leandro Trossard ise yapmış olduğu asistlerle büyük alkış almıştı.

Siyah-beyazlılarda yıldız oyuncular, performanslarıyla büyük alkış alırken Beşiktaş'ta bazı önemli isimler ise adeta kayıplara karıştı. Bu futbolculardan birisi de Semih Kılıçsoy. Beşiktaş formasını ilk terlettiği yıllarda göstermiş olduğu performansla taraftarları kendisine hayran bırakan genç futbolcu şimdilerde adeta formayı unuttu.

Dusan Vlahovic'in transfer edilmesinin ardından Hyeon-gyu Oh'un da başarılı performansı nedeniyle gözden düşen Semih Kılıçsoy adeta kulübeye mahkum oldu. Vlahovic'in sakatlık döneminde bile Teknik Direktör Vincenzo Italiano tarafından sahaya tercih edilmeyen futbolcudan kritik karar geldi. Milliyet'in haberine göre Semih Kılıçsoy, önce yönetimle arından teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşecek ve daha fazla süre bulabileceği bir kulübe kiralanmayı talep edecek.

Başkan Serdal Adalı ve yönetimin ise bu gelişmenin ardından İtalyan hocanın kararına göre hareket edeceği aktarıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Lukaku'nun son durumu!
Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
AK Parti'den Mardinlileri hedef alan Adnan Yüksel Gürüz'e tepki: Ünvanlı faşizmi kınıyoruz
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Millilerimiz, Fransa'da zafer peşinde!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Lukaku'nun son durumu! İşte Lukaku'nun son durumu! 11:41
Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Beşiktaş'a Çekyalı stoper! 11:24
Semih Kılıçsoy'dan flaş karar! Semih Kılıçsoy'dan flaş karar! 11:11
Fiorentina'dan flaş Oulai kararı! Fiorentina'dan flaş Oulai kararı! 10:56
Beşiktaş-Bursaspor maçı bilgileri Beşiktaş-Bursaspor maçı bilgileri 10:46
F.Bahçe'ye yıldız orta saha! F.Bahçe'ye yıldız orta saha! 09:58
Daha Eski
Fırtına'ya Chelsea'den 10 numara! Fırtına'ya Chelsea'den 10 numara! 09:49
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... 09:26
Milliler Macaristan'ı farklı yendi! Milliler Macaristan'ı farklı yendi! 08:42
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14