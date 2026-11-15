Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Vincenzo Italiano eski öğrencisini istiyor

Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Vincenzo Italiano eski öğrencisini istiyor

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Martin Vitik'in transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 11:29
Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Vincenzo Italiano eski öğrencisini istiyor

Devre arasında mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer listesi şekillenmeye başladı.

Son olarak Union Saint Gilloise'dan Massire Sylla'yı gündemine alan siyah-beyazlıların listesine bir isim de Serie A'dan eklendi.

ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Bologna döneminden eski öğrencisi ve kadrosunda görmek istediği Martin Vitík'i gündemine aldı.

İLK SIRADA VITIK VAR

Vitik'in sahip olduğu fizik ve hız özellikleri nedeniyle listenin ilk sırasına yazıldığı belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş yönetiminin, Bologna ile yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bologna formasıyla 4 maçta 127 dakika süre alan Vitik'in İtalyan kulübüyle kontratı 2029 yazında sona eriyor. 23 yaşındaki Çek futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fiorentina'dan flaş Oulai kararı!
F.Bahçe'ye yıldız orta saha!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
AK Parti'den Mardinlileri hedef alan Adnan Yüksel Gürüz'e tepki: Ünvanlı faşizmi kınıyoruz
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Beşiktaş'a Çekyalı stoper! 11:24
Semih Kılıçsoy'dan flaş karar! Semih Kılıçsoy'dan flaş karar! 11:11
Fiorentina'dan flaş Oulai kararı! Fiorentina'dan flaş Oulai kararı! 10:56
Beşiktaş-Bursaspor maçı bilgileri Beşiktaş-Bursaspor maçı bilgileri 10:46
F.Bahçe'ye yıldız orta saha! F.Bahçe'ye yıldız orta saha! 09:58
Fırtına'ya Chelsea'den 10 numara! Fırtına'ya Chelsea'den 10 numara! 09:49
Daha Eski
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... 09:26
Milliler Macaristan'ı farklı yendi! Milliler Macaristan'ı farklı yendi! 08:42
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 01:14