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Orkun: Başka takımda yapmam

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu. Siyahbeyazlı formayı giymenin ve kaptanlığın çocukluk hayali olduğunu söyleyen milli yıldız, sahadaki sinirli tepkileri için "Beşiktaş'a özel duygular besliyorum. Başka kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem ama bana haksızlıkmış gibi algılıyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Orkun: Başka takımda yapmam
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu. Siyahbeyazlı formayı giymenin ve kaptanlığın çocukluk hayali olduğunu söyleyen milli yıldız, sahadaki sinirli tepkileri için "Beşiktaş'a özel duygular besliyorum. Başka kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem ama bana haksızlıkmış gibi algılıyorum" dedi.
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